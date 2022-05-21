السبت 20 شوال 1443 ﻫ - 21 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدولار الأسود يستمر بالإرتفاع ويلامس عتبة الـ 32 ألفا!

منذ 3 ساعات
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

يستمر دولار السوق السوداء بالإرتفاع، وقد سجّل في عطلة نهاية الأسبوع، صباح اليوم السبت 21 أيار 2022 مبلغ:

31800 ليرة لبنانية للشراء، و31900 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وكان الدولار الأسود قد تراوح يوم أمس بين 31200 و31300 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

وأعلن “مصرف لبنان” أمس أنّ “حجم التداول على منصة “صيرفة” بلغ 41 مليون دولار أميركي بمعدل 23900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

أما دولار “OMT” قد ارتفع أيضا وسجّل 30 ألف ليرة لبنانية عند الساعة 10:10 من صباح اليوم.

    المزيد من أخبار لبنان

    عصابة سرقة
    عصابة سرقة في طرابلس بقبضة “الأمن”!
    الطحين
    وكيل المطاحن جنوبا: في حال رفع الدعم سنذهب لإستيراد الطحين من هذه الدول
    الطقس ـ تعبيرية
    رياح وبرق ورعد.. الأمطار عائدة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ظاهرة غير مشروعة تلحق ضررًا بسائقي السيارات العمومية.. ماذا في التفاصيل؟
    صورة مجهرية للحيوانات المنوية
    تحذير للرجال.. هذه الأعراض تدل على ضعف الحيوانات المنوية!
    الدولار
    تلقى 360 ألف دولار “هدية” من الدولة بالخطأ.. ورفض إعادتها!