الدولار الأسود يواصل جنونه ويقترب من عتبة الـ 33 ألفا!

يستمر سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالإرتفاع الجنوني، فقد سجل مساء الإثنين 23 أيار 2022 مبلغ:

32550 ليرة لبنانية للشراء و 32600 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وقد تراوح الدولار الأسود صباح اليوم بين 31800 و31900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

وقد بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /48,000,000/$ ثمانية وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل 24300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وأضاف مصرف لبنان في بيان: “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.”

وتعددت المشاهد المأساوية لاقتصاد لبنان المنهار، وتنوعت بين أسعار المواد الغذائية التي قفزت 11 ضعفًا، وما ترتب عليها من معيشة أكثر من ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر، كما سجل معدل التضخم في مارس/آذار 208% على أساس سنوي، وقدرت خسائر القطاع المالي بنحو 70 مليار دولار، ولا تزال المؤسسات الدولية تربط التمويل بالإصلاحات الاقتصادية.

ومن جانبها، حثت الولايات المتحدة القادة السياسيين في لبنان على العمل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد.

وقال مصدران وزاريان لرويترز الجمعة الماضي، إن مجلس الوزراء اللبناني أقر خطة طال انتظارها للتعافي المالي في آخر جلسة، وذلك بعد 3 سنوات من الأزمة المالية في البلاد.

وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.