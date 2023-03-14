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"الدولار" بستّة أرقام.. وانهيار تاريخيّ لليرة اللبنانيّة!

منذ ساعتين
الليرة اللبنانية والدولار الأميركي

الليرة اللبنانية والدولار الأميركي

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في انهيار قياسي جديد، سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء ما بين 99500 ليرة لبنانيّة للشراء، و100 ألف ليرة لبنانيّة للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وكان “الدولار الأسود” قد افتتح متراوحُا ما بين 99100 ليرة لبنانيّة للشراء و99500 ليرة لبنانيّة للمبيع مقابل الدولار الواحد.

في هذا السياق، أشار الباحث والكاتب في الشؤون المالية والاقتصادية باسل الخطيب في حديث عبر موقع “صوت بيروت انترناشونال” إلى أنّ ما يحصل اليوم متوقّع، وسط غياب أي قرار أو تصريح أو إجراءات سياسية أو نقدية، يضاف إليه أفق سياسيّ مغلق.

وأضاف: “يفرض التخبط السياسي في مقاربة الاستحقاقات الدستورية، وتمدد الانهيار نحو الأسواق المالية والاقتصادية، إيقاعًا تصاعديًا على دولار السوق السوداء، والأخير في مسيرته التصاعدية، بوتيرة متأرجحة، لناحية السرعة أو التمهُّل، ولا شيء يساعد على لجمه”.

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