الدولار بـ ٣٨٠٠ ليرة في شركات تحويل الأموال

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باشرت شركات تحويل الأموال ابتداءً من ٢٤ نيسان ٢٠٢٠ تنفيذ التعميم الوسيط رقم ٥٥١ الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ ١٦ نيسان ٢٠٢٠، على أن يتمّ تطبيق سعر الصرف المتداول في السوق أي السعر لدى الصرّافين، فلا يتكبّد الزبائن خسارة جرّاء استلام الحوالات من الخارج، على عكس ما تمّ تداوله عن تطبيق أسعار صرف بعيدة عن سعر السوق.

إن الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان تزوّد الشركات يومياً بسعر الصرف في السوق مع احتمال أن يتغيّر السعر خلال النهار الواحد، وفقاً للسعر المتداول لدى الصرّافين.

وبذلك فإن الزبون يستفيد من سعر الصرف المطبّق في اليوم والوقت الذي يقبض فيه الحوالة.

ان سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان كما حدّدته مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان لتاريخ ٢٧ نيسان ٢٠٢٠ هو ٣.٨٠٠ ل.ل. للدولار الواحد.

ويُطبّق في كافة شركات تحويل الأموال:

أون لاين لتحويل الأموال (OMT)

بوب فينانس (BOB Finance)

كاش يونايتد (Cash United)

مصري موني إكسبرس (MME)

أونلاين كاش أنترناشيونال (OCI)