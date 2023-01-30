الأثنين 8 رجب 1444 ﻫ - 30 يناير 2023 |
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الدولار على خطى المحروقات... وهذا ما سجله

منذ 16 دقيقة
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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يواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه وانخفاضه بشكل جنوني من دون معوفك السبب الفعلي.

وعلى خطى المحروقات، سجل دولار السوق السوداء انخفاصاً ملحوظاً، وتراوح ما بين الـ57500 ليرة لبنانية للشراء و57300 ليرة لبنانية للبيع.

في هذا الإطار، رأى عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الدكتور أنيس بو ذياب، في حديث لـ “الأنباء”، أن ما يحصل في السوق نتيجة طبيعية للتخبّط السياسي والفوضى القضائية والعقوبات المالية التي فُرضت في الأيام الأخيرة.

لكن في الوقت نفسه، سأل بو ذياب عن أسباب توقف ارتفاع سعر الصرف عند حد معيّن وانخفاضه، حتى قبل الإعلان عن الاجتماع الثلاثي.

وعن الإجراء المنتظر أن يلجأ إليه مصرف لبنان الإثنين للجم سعر الصرف، نصح بو ذياب بعدم ضخ المزيد من الدولارات في الأسواق، لأن في ذلك استنزاف بغير محله، وشدّد على أن المطلوب إجراءات سياسية وليس تعاميم.

وختاماً، أشار بو ذياب إلى وجوب لجوء وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك إلى تنظيم جولات على المحلات لمراقبة الأسعار ومدى مواكبتها ارتفاع سعر الصرف، ووزارة الطاقة إلى إصدار جداول أسعار للمحروقات، رغم عطلة نهاية الأسبوع.

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