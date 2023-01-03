الدولار على معدله المرتفع... إليكم التفاصيل

يستمر دولار السوق السوداء في تسجيل أرقاماً قياسية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها لبنان منذ سنوات.

وفي هذا المجال، سجل الدولار صباح اليوم الثلاثاء 3-1-2023 42200 ليرة لبنانية للشراء و42100 ليرة لبنانية للبيع.

وقال الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في وقت سابق إنّ “آخر تعميمٍ أصدره مصرف لبنان كان يحمل جزئين: الأول يخصّ سعر منصة صيرفة في حين أن الثاني يخص تزويد السوق بالدولار من دون سقفٍ على أساس سعر صيرفة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية”.

ولفت مارديني في حديث له إلى أن سعر الدولار في السوق سيشهد تراجعاً في الأيام المقبلة طالما أن مصرف لبنان يتدخل في السّوق.