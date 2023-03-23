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"الدولار" على معدّله المرتفع.. كم سجّل صباحًا؟

منذ 7 دقائق
الدولار

الدولار

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لا يزال سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء يُحلّق فوق الـ100 ألف، حيث تراوح اليوم الخميس في التّعاملات الصباحيّة، بين 107000 و108000 ليرة.

في هذا الإطار، رأت خبيرة الأزمات المالية في الدول المدولرة الدكتورة ليال منصور في حديث لـ “صوت بيروت انترناشونال”، أنّ ما يحصل من تلاعب في سعر صرف الدولار سببه عدم وجود قوانين وقضاء وسياسات نقدية وإصلاحات مع غياب المحاسبة، مما يسمح لمن لديه الأموال الكاش أن يقوم بالمضاربة طمعًا بتحقيق الأرباح.

ورأت منصور أن اتجاه الدولار تصاعدي مع الهامش الذي يتغير صعودًا وهبوطًا وسط الفلتان الموجود في البلد، لافتةً إلى أن الهامش الذي يبلغ حوالي ١٥ ألف ليرة أعطى فرصة للذين لديهم الأموال أن يقوموا بالمضاربة وهذا ما أدى بالأمس إلى ارتفاع الدولار إلى ١٤٣ ألفًا وما لبث أن انخفض إلى حدود ١١٧ ألفًا بعد تدخل مصرف لبنان.

 

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