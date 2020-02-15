الدولار مساء اليوم السبت يواصل ارتفاعه إلى 2400 ليرة

يواصل سعر صرف الدولار صعوده مقابل الليرة اللبنانية وإن بشكل بطيء، في السوقين الموازية والسوداء على السواء. وقد تراوح سعر صرف الدولار لدى الصرافين يوم أمس الجمعة 14 شباط 2020 بين 2300 و2320 ليرة لبنانية للمبيع، في حين تراوح سعر صرف الدولار للشراء بين 2280 و2290 ليرة مقابل الدولار.

أما اليوم السبت 15/02/2020، فقد تعرّض سعر صرف الدولار إلى ارتفاع ملحوظ. فقد وصل إلى 2400 ليرة للدولار الواحد، لدى الصيارفة. وهو مرشح للصعود أكثر.

ويعزو صرّافون ارتفاع سعر صرف الدولار اليوم (السبت) إلى إقبال المواطنين على طلب الدولار، استباقاً لارتفاعه أكثر الأسبوع المقبل، كنتيجة محتملة بعد إقرار سلة الإجراءات الجديدة من قبل مصرف لبنان، والقاضية بوقف السحوبات الدولارية وحصرها بالليرة اللبنانية فقط.

ولا بد من الإشارة إلى أن أياً من الصرافين لم يلتزم بسعر الحد الأقصى لشراء الدولار، الذي تم تبنّيه من قبل نقابة الصرافين ومصرف لبنان، في وقت سابق، عند 2000 ليرة للدولار. فأسعار الشراء ترتفع بالتوازي مع أسعار المبيع التي تزيد بشكل شبه يومي.