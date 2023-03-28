"الدولار" يتأرجح.. كم بلغ اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 107300 و107600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

إلى ذلك، رأى الخبير الاقتصادي باتريك مارديني لـ “المركزية”، في وقت سابق، أنّ تقلّبات الدولار تنعكس على عدد من القطاعات التي رفعت صوتها اليوم وباتت تهدّد إمّا بالاقفال نهائيًا حتّى إيجاد حلول جذرية، أو بالانتقال إلى التسعير بالدولار تفاديًا لمزيد من الخسائر.

وفي الإطار، يوضح مرديني أنّ “الدولرة” هي الحلّ الوحيد لصمود هذه القطاعات اليوم وبقائها، وهي ليست سببًا بتقلبات سعر الصرف.

ويشير إلى أنّ “القطاعات التي لا تزال تسعرّ بالليرة اللبنانية، هي عرضة بشكل كبير لتقلبات سعر الصرف، وتحديدًا تلك التي تتحكّم بتسعيرتها الوزارات من الاقتصاد إلى الطاقة والصحة وغيرها.. فهذه القطاعات تنتظر صدور الجداول يوميًا أو شهريًا.. والجداول تتأخر بالصدور، ما يضطرهم إلى الاقفال لعدم تكبّد مزيد من الخسائر، وعليه فإنّ الحلّ لعدم انقطاع أيّ مادة من السوق إن كانت دواء أم محروقات يبقى الدولرة.