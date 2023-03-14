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"الدولار" يتأرجح.. ويتراجع عن الـ 100 ألف ليرة

منذ 12 دقيقة
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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بعد أن تخطّى سعر صرف الدولار في السوق السوداء الـ100 ألف، عاد ليُسجّل انخفاضًا حيث تراوح بين 99000 ليرة للشراء و99500 ليرة لبنانيّة للمبيع.

وذلك بعد أن كان قد تراوح صباحًا ما بين 100000 ليرة لبنانيّة للشراء و105000 ليرة لبنانيّة للمبيع مقابل الدولار الواحد.

إلى ذلك، أشار الباحث والكاتب في الشؤون المالية والاقتصادية باسل الخطيب في حديث عبر موقع “صوت بيروت انترناشونال” إلى أنّ ما يحصل اليوم متوقّع، وسط غياب أي قرار أو تصريح أو إجراءات سياسية أو نقدية، يضاف إليه أفق سياسيّ مغلق.

وأضاف: “يفرض التخبط السياسي في مقاربة الاستحقاقات الدستورية، وتمدد الانهيار نحو الأسواق المالية والاقتصادية، إيقاعًا تصاعديًا على دولار السوق السوداء، والأخير في مسيرته التصاعدية، بوتيرة متأرجحة، لناحية السرعة أو التمهُّل، ولا شيء يساعد على لجمه”.

 

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