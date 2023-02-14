الدولار يتخطى حاجز الـ70 ألف ليرة!

تخطى دولار السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء 14/2/2023 حاجز الـ70 ألف ليرة لبنانية.

وسجل الدولار 71000 ليرة لبنانية للشراء و70500 ليرة لبنانية للبيع في رقم لم يتم تسجيله بعد.

وكان رأى الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان ارتفاع سعر صرف الدولار مرتبط بعدة عوامل ليست فقط نقدية ومالية واقتصادية بل ايضاً سياسية.

وأشار انه في الفترة السابقة كان مصرف لبنان يتدخل للجم وتأخير الارتفاع الاكبر عبر التعاميم التي يصدرها وقال جباعي كنا توقعنا سابقاً واكدنا ان اتجاه سعر صرف الدولار تصاعدي لكن هذا التصاعد بالطريقة الصاروخية الذي نشهده حالياً يدل على ان هناك عوامل غير العوامل الاقتصادية والنقدية تتحكم بسعر الصرف.

واذ لفت الى ان السعر الحالي لصرف الدولار كان من الممكن ان نصل اليه بعد فترة زمنية قريبة اذا سرنا بنفس الآلية التي نتبعها والتي هي تأخير انهيار الليرة قدر المستطاع عبر مصرف لبنان بانتظار الحلول الدولية.