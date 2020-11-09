الدولار يتهيأ لارتفاع جديد.. فكم سجل مطلع الاسبوع؟

افتتح سعر صرف الدولار في الاسواق اللبنانية مطلع الأسبوع على ارتفاع ليسجل صباح اليوم ما بين 7400 – 7475 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي .

وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء سجل صباح اليوم الأحد، ما بين 7300 ليرة و 7400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الإثنين 9/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

يذكر أن الدولار شهد في الفترة الماضية ارتفاعاً وهبوطاً بشكل غير منطقي، حيث وصل إلى ما يقارب الـ 9000 ليرة، لينخفض بشكل مفاجئ مع تكليف سعد الحريري إلى قريب الـ6000.

اليوم مع دخول عملية التأليف بدهاليز المحاصصة والمحازية كما دأبت الطبقة الحاكمة خلال كل تشكيل للحكومات الأربع الماضية، يبدو أن الدولار يتهيأ ليسجل مستويات أعلى من ذي قبل.