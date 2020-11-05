الدولار يحافظ على ارتفاعه بعد تجميد التأليف.. وهذا ما سجله صباح اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، ما بين 7100 ليرة و7200 ليرة للدولار الواحد، حيث كان قد أقفل علة نفس السعر تقريباً مساء أمس الأربعاء.

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس 5/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

يذكر أن الدولار شهد في الفترة ارتفاعاً وهبوطاً بشكل غير منطقي, حيث وصل إلى ما ياقرب الـ 9000 ليرة، لينخفض بشك مفاجئ مع تكليف سعد الحريري إلى قريب الـ6000.

اليوم مع دخول عملية التأليف بدهاليز المحاصصة والمحازية كما دأبت الطبقة الحاكمة خلال كل تشكيل للحكومات الأربع الماضية، عاد الدولار ليحافظ على عتبة الـ 7000 ليرة.

من جهة أخرى كشف الخبير المالي والاقتصادي أديب طعمة، في حديثٍ مع “الأنباء”، أنّ تخفيض سعر الدولار “لا علاقة له بموضوع تشكيل الحكومة، لا بل هو جزءٌ من الألاعيب التي تُعتمد عند كل استحقاق لدفع الناس إلى بيع دولاراتهم، لكن هذه الطرق أصبحت مكشوفة، وقد عاد الدولار إلى الارتفاع، والناس بدلاً من بيع الدولار ذهبت لشرائه لأن ثقتهم بالسلطة والطبقة الحاكمة أصبحت مفقودة”.

وقال طعمة إن، “الاستقرار المالي والاقتصادي يتطلب مصداقية ينتج عنها صدمة إيجابية، والصدمة الإيجابية لن تحصل حتى ولو تشكّلت الحكومة بوجود هذه المنظومة”.