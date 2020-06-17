الدولار يحلق فوق 5000 ليرة.. وتهافت على شرائه من محلات الصيرفة في صيدا

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شهد محلان للصيرفة من فئة “ألف” في مدينة صيدا، ولليوم الثاني على التوالي، زحمة مواطنين يتهافتون على شراء الدولار، ويعتمدان بيع الدولار بالسعر الذي حددته النقابة.

وشوهدت منذ الصباح الباكر، طوابير المواطنين يصطفون أمام أبواب المحلين لصرف مبلغ 200$ كحد أقصى، بعد إبراز هويتهم أو المستندات المطلوبة لتحديد وجهة استخدامهم للدولار بحسب الاجراءات المتبعة،

فيما بقيت محال الصيرفة في شارع المصارف تمتنع عن بيع الدولار بالسعر المحدد بحجة عدم توافره بحسب ما افاد عدد من المواطنين.

تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء، ما بين 4800 و5000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يُذكر، أنّ سعر صرف الدولار وصل ليل أمس الثلاثاء إلى 5200 ليرة.

وفي وقتٍ سابق أعلنت نقابة الصرافين، تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاربعاء 17/6/2020 حصراً وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3860 حدا أدنى، والبيع بسعر 3910 حد أقصى.

من ناحيته وصف إقتصادي مخضرم لموقع “لبنان24” عملية ضخ الدولارات في الأسواق بعملية نقل المياه في سلة، وهذا ما بدا واضحًا من خلال تجربة اليومين الأولين لعملية الضخ هذه، إذ لم يتأثر بها سعر صرف الدولار