الدولار يحلّق بـ”عشوائية”

يستمر سعر الدولار بالارتفاع لدى الصرافين وبين تجار العملة غير القانونيين، متأثراً بارتفاع الطلب عليه، والناجم -وفق عدد من الصرافين- عن الشائعات التي تتلاعب بالمواطنين، وتزيد من قلقهم.

ويتداول الصرافون اليوم الثلاثاء 18 شباط بالدولار وفق سعر شراء يقارب 2450 ليرة وسعر مبيع بنحو 2480 ليرة للدولار الواحد، في حين تزيد أسعار المبيع والشراء في السوق السوداء لتصل لدى البعض إلى 2500 ليرة للشراء و2550 ليرة مقابل الدولار للمبيع.

وكان نقيب الصرافين محمود مراد تذرّع بالتطبيق الالكتروني، الذي يبث سعر صرف الدولار في سوق الصيارفة، قائلاً إنه بات يحدد الأسعار ويؤثر عليها سلباً. وأضاف أن نقابة الصرافين حددت سعر الصرف سابقاً بـ 2000 ليرة لبنانية وذلك بالتعاون مع حاكم مصرف لبنان، عازياً عدم القدرة على الالتزام به لأكثر من أسبوع، إلى المضاربة التي واجهوها مع الصرافين غير الشرعيين.