أخبار لبنان

الدولار يحلّق بـ”عشوائية”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يستمر سعر الدولار بالارتفاع لدى الصرافين وبين تجار العملة غير القانونيين، متأثراً بارتفاع الطلب عليه، والناجم -وفق عدد من الصرافين- عن الشائعات التي تتلاعب بالمواطنين، وتزيد من قلقهم.

المزيد من الأخبار

بهاء الحريري يُصدر بياناً يتحدث فيه عن وقائع وحقائق…

“يوم الغضب”.. دعوة للإضراب يوم غد الثلاثاء بعد…

ويتداول الصرافون اليوم الثلاثاء 18 شباط بالدولار وفق سعر شراء يقارب 2450 ليرة وسعر مبيع بنحو 2480 ليرة للدولار الواحد، في حين تزيد أسعار المبيع والشراء في السوق السوداء لتصل لدى البعض إلى 2500 ليرة للشراء و2550 ليرة مقابل الدولار للمبيع.

وكان نقيب الصرافين محمود مراد تذرّع بالتطبيق الالكتروني، الذي يبث سعر صرف الدولار في سوق الصيارفة، قائلاً إنه بات يحدد الأسعار ويؤثر عليها سلباً. وأضاف أن نقابة الصرافين حددت سعر الصرف سابقاً بـ 2000 ليرة لبنانية وذلك بالتعاون مع حاكم مصرف لبنان، عازياً عدم القدرة على الالتزام به لأكثر من أسبوع، إلى المضاربة التي واجهوها مع الصرافين غير الشرعيين.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

تحذير من كارثة صحية والسبب… الدولار

أخبار لبنان

ناشطون يذّكرون باسيل بدعوة “التكتل” زيادة رسم تذاكر السفر

أخبار لبنان

قرارات مصيرية لأصحاب محطات المحروقات

أخبار لبنان

شرط أوروبي لدعم الحكومة

أخبار لبنان

رفضاً للتمثال جنوباً.. «تويتر» يشتعل: « #لبنان_أكبر_من_سليمانكم »!

أخبار لبنان

فضيحة الميدل إيست: عون وسلامة يشجّعان رفض الليرة؟