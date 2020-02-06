الدولار يحلّق ليتجاوز 2200 ليرة.. ورئيس الحكومة متفائل بعد الثقة!

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم لدى عدد من الصرافين ليتراوح ما بين 2200- 2250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد سجل سعر صرف الدولار استقرارا في اليومين الماضيين، إذ تراوح ما بين 2150 و2200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ونقلت مصادر عن رئيس الحكومة حسان دياب تفاؤله أمام وفد ٍ زاره مؤخراً، إنه لا يستبعد أن يتراجع سعر صرف الدولار الى ما بين 1700 و1800 ليرة،

ما إن تبدأ الحكومة بعملها وتعطي بعض الثقة للناس.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في المصارف هو 1515 ليرة لبنانية.

وقبل ساعات من ولادة الحكومة الجديدة، ثبّتت نقابة الصرّافين سعر صرف الدولار على 2000 ليرة، ما طرح علامات استفهام حول التوقيت، والسبب وراء عدم اتخاذ هذا القرار حين وصل سعر الصرف الى 2500 ليرة حيث كانت المضاربة بين الصيارفة سيدة السوق من دون حسيب او رقيب،

وفيما ان كانت خطوة اولى لتثبيت مصرف لبنان سعر الصرف الرسمي عند ذات المستوى، في وقت اعلن فيه وزير المال غازي وزني، أنّه من المستحيل أن يعودَ الدولار الى السعر الذي كان عليه سابقًا، وبأن “ضبطَ السوق الموازي في المرحلة المقبلة مرتبطٌ بعمل الحكومة”.

اشهر مرّت ومصرف لبنان يظهر نفسه بانه المنكفئ عما يتعرض له سعر صرف الليرة، وبانها لعبة يديرها الصيارفة حسب مكاسبهم،

وبحسب ما قاله وزير ​المالية الأسبق ​جورج قرم​ “منذ وقت طويل نعيش في ديكتاتورية ​المصارف​ ولكنها الان ظهرت بالشكل البشع والسؤال الكبير ماذا حصل؟

كل المصارف كانت تصرح بأرباح كبيرة للغاية وميزانيتها كانت مدققة من قبل مدققين دوليين،

الان ماذا حصل؟”، لافتا الى ضرورة ” تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة سبب إمتناع المصارف عن اعطاء المودعين أموالهم، فما يحصل خارج العقل”.

مشددا على أن “تثبيت سعر صرف ​الليرة​ و​سياسة​ الفوائد هي التي أوصلتنا الى ما وصلنا اليه، وطالما أن المصارف لا تعطي ودائع فهي تعتبر مفلسة”.