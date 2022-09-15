الدولار يحلّق!

قفز سعر الدولار اليوم في لبنان خلال التعاملات المبكرة من صباح الخميس 15 أيلول 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وزاد سعر الدولار في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية، ليصل إلى 37.800 ألف ليرة للشراء و37.900 ألف ليرة للبيع، مقابل 36.600 ألف ليرة للشراء و36.700 ألف ليرة للبيع أمس بحسب منصة “lirarate” لرصد سعر الدولار في لبنان لحظياً.

وفي بعض المناطق يتم تداول الدولار في لبنان بسعر يتراوح بين 37500 – 37600 ليرة لبنانية لكل دولار واحد.

وفي وقت سابق، تخلّى مصرف لبنان عن التدخل لدعم سوق المحروقات، حفاظًا على ما تبقى لديه من عملات أجنبية، ولا سيما أنه منذ فترة لا تتعدى الشهر تقريبا أقدمت سوريا على رفع سعر المحروقات تمهيدا لفصل الشتاء وبالتالي عاد التهريب من لبنان وبدأ سوق المحروقات يستهلك الكثير من الدولارات.

فعمد مصرف لبنان إلى إيقاف الدعم بالكامل وبسرعة أكثر من المتوقع، واليوم أصبحت المحروقات تُشترى في لبنان بالدولار ومن السوق الموازية.