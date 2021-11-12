الدولار يشكل عامل قلق ‏

أشار الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، الى ان الوضع في البلد غير مستقر ما يؤثر على سعر صرف الدولار وبالتالي لا يمكن التعويل على الرقم الذي وصل اليه اليوم.
ولفت حبيقة في حديث إذاعي الى ان سعر الدولار بات عامل قلق لدى المواطنين وهذا الموضوع مرتبط بالوضع ككل.
ورداً على سؤال، قال: “لا بد من رفع الدولار الجمركي على ان يتم رفعه تدريجياً”.
يذكر أنه سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس الخميس، ارتفاعاً جديداً غير مسبوق منذ تشكيل الحكومة، حيث تراوح ما بين 22600 و22700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً، ما بين 22150 و22200 ليرة لبنانية للدولار الواحد ما أثار خشية المراقبين من العودة إلى الارتفاع الجنوني له.