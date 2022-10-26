الأربعاء 1 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 26 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدولار يلامس الـ 36 الفاً.. اليكم التفاصيل

منذ 36 دقيقة
الدولار والليرة اللبنانية

الدولار والليرة اللبنانية

A A A
طباعة المقال

يستمرّ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع، ملامساً الـ 36 ألف ليرة.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين الأربعاء 35800 ليرة مبيع و35700 ليرة شراء.

وكان قدر صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان انه “بناءً على المادتين ٧٥ و ٨٣ من قانون النقد والتسليف سيقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة SAYRAFA ببيع الدولار الأميركي حصرًا ابتداء من يوم الثلاثاء القادم علماً انه لن يكون شاريًا للدولار عبر منصة SAYRAFA من حينه وإلى إشعار آخر.

كما نص عليه التعميم ١٦١ يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار الاميركي ومن ناحية اخرى تستمر سحوبات الـ ٤٠٠$ لأصحاب الحسابات المصرفية كما انه يستمر العمل بالتعميم ١٥١ والتعميم ١٥٨ وأيضا ً يتم الدفع بالدولار الأميركي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الخبير الاقتصادي باتريك مارديني
    مارديني لـ"صوت بيروت انترناشونال": يجب التفكير بحلول من خارج صندوق سيادي تديره الدولة بطريقة غير صحيحة
    الوزير السابق وديع الخازن
    الخازن: لتكن هذه الأيام المفصلية محطة لفحص ضمائرنا ولنعمل معا
    ميشال موسى
    موسى: لا فراغ في السلطة والمؤسسات ستكمل عملها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الفنان فارس كرم
    بالفيديو والصورة: فارس كرم يُرزق بابنه الثاني... "ما أعظم نعمتك يا رب"
    شيرين عبد الوهاب
    هل دخلت شيرين في غيبوبة ؟.. اليكم التفاصيل
    عمو حاجي لم يستحم منذ أكثر من نصف قرن
    لم يستحم منذ نصف قرن.. وفاة "أقذر رجال العالم" عن عمر 94 عاماً