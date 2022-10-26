الدولار يلامس الـ 36 الفاً.. اليكم التفاصيل

يستمرّ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع، ملامساً الـ 36 ألف ليرة.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين الأربعاء 35800 ليرة مبيع و35700 ليرة شراء.

وكان قدر صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان انه “بناءً على المادتين ٧٥ و ٨٣ من قانون النقد والتسليف سيقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة SAYRAFA ببيع الدولار الأميركي حصرًا ابتداء من يوم الثلاثاء القادم علماً انه لن يكون شاريًا للدولار عبر منصة SAYRAFA من حينه وإلى إشعار آخر.

كما نص عليه التعميم ١٦١ يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار الاميركي ومن ناحية اخرى تستمر سحوبات الـ ٤٠٠$ لأصحاب الحسابات المصرفية كما انه يستمر العمل بالتعميم ١٥١ والتعميم ١٥٨ وأيضا ً يتم الدفع بالدولار الأميركي”.