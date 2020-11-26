الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت السوق السوداء

سجّل الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس سعراً يتراوح ما بين 8250 ليرة للمبيع و 8300 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء تراوح مساء امس الأربعاء، ما بين 8150 ليرة و8250 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً، ما بين 8100 ليرة و8200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

توازياً أعلنت نقابة الصرافين تسعير صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس 26-11-2020 حصرًا وبهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 حدًا أدنى والبيع بسعر 3900 حدًا أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.