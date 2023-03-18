الدولار يواصل التحليق دون رادع

يواصل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء الارتفاع وتسجيل أرقام قياسيّة.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم السبت 110100 ليرة مبيع و109600 ليرة شراء.

في هذا الإطار، رأى الوزير السابق رائد خوري، أن “ما من سقف لارتفاع سعر الصرف، خصوصًا مع غياب الثقة إضافة إلى الطلب والعرض، والعاملان يصبان بمصلحة الدولار، وسيأتي اليوم الذي تصبح فيه الليرة من دون قيمة”.

واعتبر خوري أنّه “كان يجب إقرار قانون الكابيتال كونترول منذ بداية الأزمة، ولم يتم القيام بأيّ شيء لحماية ودائع الناس”، وشرح أنّ “الفرق بين القطاعين العام والخاص كبير جدًا في لبنان مقارنة بالخارج، فالقطاع الخاص أقوى بكثير، وإذا استلم البلد سياسيًا يصبح أفضل بكثير من الآن”، معتبرًا أن “الطبقة السياسية لم تعتد العمل بالاقتصاد، بل الانتفاع من القطاع الخاص”.