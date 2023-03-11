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الدولار يواصل تحليقه.. ويتجاوز الـ 90 الفاً

منذ 24 دقيقة
الليرة والدولار

الليرة والدولار

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يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم السبت 91000 ليرة مبيع و91500 ليرة شراء.

هذا ورأى كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل، في حديث لصوت بيروت انترناشونال، أنه لا يوجد سبب تقني لارتفاع سعر صرف الدولار المستمر والمتسارع، متسائلاً هل هذا الارتفاع هو محاولة سياسية لفرض أمر واقع على الأرض أم هو بسبب ارتفاع الطلب على الدولار عبر الحدود ومن أكثر من مصدر؟

وإذ أكد أن السوق الموازي هو سوق غير شفاف، رأى أن هناك مبالغ كبيرة تستخدم في هذه السوق هي التي تحرك سعر الصرف وليس المواطنون الأفراد، مؤكدًا أن هناك جهات ليس من مصلحتها أن يتراجع سعر صرف الدولار .

وردًا على سؤال حول سبب استمرار سعر صرف الدولار بالارتفاع، أشار غبريل إلى أنّ أسباب جذور الأزمة التي أدت إلى ظهور السوق الموازي لم تعالج بعد، مشيرًا إلى أنّه كان يجب على الدولة منذ ظهور هذا السوق في أيلول ٢٠١٩، اتخاذ الاجراءات اللازمة كتطبيق الكابيتال كونترول.

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