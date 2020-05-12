الدولة غير مفلسة وتستطيع أن تعوض على المودعين… وليس للبنان إلّا أن يقلّع شوكه بيده

في ظل النقاش الطويل واللامتناهي عما إذا كانت الدولة مفلسة أو غير مفلسة، أكد خبير في الشأن الاقتصادي أن الدولة اللبنانية لا تزال قائمة ولم تفلس.

وقال في حديث لـ”الجمهورية”، “صحيح أنه لا توجد لديها سيولة، لكنّ الدولة مليئة ولا تزال تستطيع أن تعوّض على المودعين، إذ انّ لديها ثروة عقارية هائلة تزيد عن 100 مليار دولار، ولديها قطاعات حيوية وإنتاجية وموجودات مهمة جداً.

من هنا تستطيع الدولة ان تجري إعادة هيكلة لهذه الثروة، بدل ان تقول للناس أنا اريد أن آخذ حقوقكم، وسأردّها إليكم من حسابكم.

ورداً على سؤال قال، بعد جائحة كورونا، العالم كله أصبحت أولوياته الداخلية هي الغالبة على اي أولويات خارجية، ولذلك يخطئ لبنان اذا اعتقد انّ اي دولة ستمدّ له يد المساعدة.

وبالتالي، ليس للبنان إلّا أن يقلّع شوكه بيده، وله رحلة طويلة مع صندوق النقد، ولكن من الآن وحتى ذلك الحين لا بد من شيء ملموس، لا نقول هنا أن تبادر الدولة الى بيع موجوداتها بل ان تستثمر عليها، المضحك انّ بعض القيّمين في الحكومة يعتبرون انّ المَسّ بهذه القطاعات هو مَسّ بثروة الاجيال المقبلة، فهل بقيت أجيال حاضرة حتى نتحدث عن أجيال المستقبل؟