الرأس المدبر لعمليات سرقة محلات بيع الهواتف الخليوية وتحويل الاموال في قبضة شعبة المعلومات

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:

فجر تاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٩، اقدم مجهول ملثم بواسطة الكسر والخلع على الدخول الى محل لبيع الهواتف الخلوية وتحويل الأموال في محلة عاليه، وسرق من داخله مبلغ /١٥/ مليون ليرة لبنانية و /٤٠٠٠/ $، وفر الى جهة مجهولة.

وبالتاريخ ذاته وفي محلة سوق الغرب، اقدم مجهول بواسطة الكسر والخلع على الدخول الى محل لبيع الهواتف الخلوية، وسرق من داخله بطاقات تشريج وهواتف خليوية، وقدرت قيمة المسروقات بحوالي /١٢٠٠/ $.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها، وبنتيجة المتابعة، تمكنت من تحديد هوية الرأس المدبر لعمليات السرقة، ويدعى:

-ع. ي. (مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)

ويعتبر من الأشخاص الخطرين وهو من أصحاب السوابق بجرائم: سرقة وسلب وتهديد واسلحة ومخدرات وسرقة دراجات آلية وغيرها من الجرائم الاخرى المماثلة، ومطلوب للقضاء.

بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٠، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من توقيفه في محلة الشياح وذلك بعد ان أبدى مقاومة عنيفة تجاه العناصر، وضبط بحوزته سكين عدد /٢/ وكمية من حشيشة الكيف.

بالتحقيق معه، اعترف:

– باقدامه على تنفيذ عمليتي السرقة في منطقة عالية بالاشتراك مع شخص آخر.

– بتنفيذ عملتي سرقة طالت محلين تجاريين في بلدة قعقعية الجسر ومعروب.

– بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على اشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف شريكه في عمليات السرقة .