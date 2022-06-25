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الرأس المدبّر لعصابة سرقة في قبضة الأمن

منذ ساعة واحدة
توقيف-تعبيرية

توقيف-تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة السّرقات في مختلف المناطق اللّبنانية، وبعد أن كَثُرَت عمليات السّرقة في منطقة البقاع، كثّفت الشّعبة جهودها الاستعلامية والميدانية لكشف هويّات أفراد العصابات وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّة الرأس المدبّر لعصابة سرقة سيّارات ودراجات آلية، ويدعى:

– م. م. (من مواليد عام ٢٠٠٣، سوري)

بتاريخ 20-6-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة كمينًا محكمًا في بلدة مجدل عنجر – البقاع الغربي، نتج عنه توقيف المذكور.

بالتحقيق معه، اعترف أنه يترأس عصابة لسرقة الدّراجات والسّيارات، وأنه نفّذ العديد منها في محافظة البقاع ضمن مناطق: شتورا، بر الياس، المصنع، دير زنون، وأنه قام ببيع المسروقات في بلدة بريتال، لقاء مبالغ مالية.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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