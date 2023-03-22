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الرأس المدبّر لعملية سطو مسلّح في قبضة الأمن

منذ 49 دقيقة
توقيف

توقيف

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 19 / 3 /2023، وبعد عملية رصد ومتابعة وبمدة وجيزة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشياح المواطن (ر.س.)، وهو الرأس المدبر لعملية السطو المسلح التي نفذها مع آخرين على مركز OMT في منطقة الحازمية بتاريخ 16/3/2023، واعترف أنه خطط للعملية وتقاسم المبلغ مع شركائه، كما اعترف بسرقة 30 دراجة نارية من مناطق مختلفة في جبل لبنان وبيعها داخل مخيم برج البراجنة، وضُبط بحوزته مسدس حربي وجزء من المبلغ المسروق. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين”.

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