الرئاسة داخل "منعطف خطير".. فهل من جلسة انتخاب قبل رمضان؟

الاستحقاق الرئاسي دخلَ منعطفًا خطيرًا، تحت وطأة السجالات الحادة في الساعات الأخيرة، والتي بدورها زادت من تعقيد الأزمة الرئاسية ودفعتها إلى نفق مظلم من الصعب الخروج منه، من دون معجزة تقلب الأمور رأسًا على عقب، وتعيد تصويب البوصلة من جديد قبل بداية شهر رمضان المبارك، بهدف كسر الجمود القائم والدعوة إلى الحوار بين القوى كافة.

وعلى وقع هذه السجالات، لفتت مصادر عين التينة في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لن يتأخر بتحديد جلسة انتخاب الرئيس في حال تلّمس وجود منافسة جدّية في هذا الشأن.

وإذ أكّدت المصادر رفض برّي الدعوة لجلسات فولكلورية كما حصل في الجلسات الـ11 السابقة، إلّا أنّها لم تستبعد الدعوة إلى جلسة انتخاب قبل حلول شهر رمضان المبارك.