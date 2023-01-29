الرئيس التنفيذي لشركة "توتال": ملتزمون بالاستكشاف والتنقيب في البلوكات النفطيّة اللبنانية

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة “توتال إنيرجيز” باتريك بويانيه أن “الإتفاقية النفطيّة التي جرى توقيعها في لبنان اليوم مهمّة جداً”، لافتاً الى أن “شركتنا ساهمت في الوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل والذي حصل بدعم من الإدارة الأميركية وأيضاً من الإدارة الفرنسية ومن دولٍ عدة”.

ورأى ان “الشعب اللبناني توّاقٌ للتقدّم ونحن ملتزمون بالاستكشاف والتنقيب في البلوكات النفطيّة اللبنانية وهذا الأسبوع سنبدأ بالمسح الذي سينتهي منتصف السنة ليبتم البدء بالتنقيب أواخر العام الحالي”.

ورأى الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” للطاقة كلاوديو ديسكالزي أن “اليوم النفطي هذا مهمٌ جداً بالنسبة للبنان”.

وأكد أن “مشروع التنقيب عن النفط يعزّز اقتصاد لبنان وتنميته مع العلم أن العالم يواجه نقصاً كبيراً على صعيد الغاز”.