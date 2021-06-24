الرئيس الجميّل يجري محادثات مع مسؤولين ألمان

أجرى الرئيس أمين الجميّل محادثات مع مسؤولين ألمان تمحورت حول بلورة مبادرات آنية وطويلة الأمد ألمانية وأوروبية تحاكي الوضعين الإقتصادي والإنساني في لبنان وتستهدف إعادة بناء المؤسسات على أساس الإصلاح المستدام.

كان الرئيس الجميّل قد التقى رئيس حزب الإتحاد الديمقراطي المسيحي، رئيس مقاطعة North Rhine-Westphalia

Armin Lashet المرشح لمنصب مستشار المانيا خلفاً للمستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا مركل في ضوء الإنتخابات العامة في أيلول المقبل.

تناول البحث مفاوضات فيينا بشأن الإتفاق النووي الإيراني حيث شدد الجميّل على أهمية معالجة المخاطر الناتجة عن تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة عبر الأذرع التي تدعمها طهران في بعض الدول والتي كان نصيب لبنان منها عزله عن محيطه العربي.

وناشد الرئيس الجميّل مضيفه بالعمل من خلال النفوذ الألماني داخل الإتحاد الأوروبي على بلورة برنامج إنقاذي يستهدف إنتشال لبنان من المخاطر المتعددة الوجوه التي يرزح تحتها وبخاصة الأزمة الانسانية التي تعصف باللبنانيين.