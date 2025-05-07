الرئيس الفلسطيني في لبنان قريباً.. وحماس تتعهد بالتهدئة!

أفادت مصادر “سكاي نيوز” بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يُرتقب أن يقوم بزيارة قريبة إلى بيروت، حيث سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين وضع خطة لسحب السلاح الفلسطيني من المخيمات خلال فترة زمنية محددة.

وبالتوازي، كشف مصدر أمني لبناني لِـ”سكاي نيوز” أن السلطات اللبنانية حصلت على تعهدات من حركة حماس بعدم تنفيذ أي عمل عسكري انطلاقًا من الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار الجهود لضبط الوضع الأمني على الحدود الجنوبية.

وأوضح المصدر الأمني ذاته أن المطلوبين الثلاثة الذين سُلّموا مؤخرًا إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية أقرّوا بمسؤوليتهم عن إطلاق الصواريخ خلال الحادثتين اللتين أعقبت كل منهما هجمات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

وأضاف المصدر أن المطلوب الرابع، الذي طالبت السلطات اللبنانية بتوقيفه، من المتوقع أن تقوم حركة حماس بتسليمه خلال الساعات المقبلة، في خطوة تُعد جزءًا من التفاهمات الأمنية المستجدة.