الرئيس سلام بعد لقاء المفتي زكريا: العمل جار لوضع المخطط التوجيهي للمطار في القليعات

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، أنه “في الزيارة المقبلة إلى الشمال، سيكون هناك مشاريع عملانية”، مشيرا إلى أنه “يتم العمل على وضع المخطط التوجيهي لمطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات، وهناك إهتمام من شركات أجنبية عديدة للاستثمار فيه”.

وشدد الرئيس سلام على “أن هناك حاجة دائمة للانتخابات والتجديد ومحاسبة المسؤولين”، معلنا “ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في الشمال، وعلى سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها”، مؤكدا “التوجيهات الصارمة المعطاة للجيش والأجهزة الأمنية في ضبط الحدود بشكل كامل”.

وركز رئيس الحكومة على “ضرورة فتح المعابر الشرعية مع سوريا وتفعيلها”، مؤكدا “أن الاستقرار في سوريا سيساهم في تعزيز الاستثمار في الشمال وانتعاشه اقتصاديا”.

كلام الرئيس سلام، جاء في خلال إستقباله في السرايا صباح اليوم مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا مع وفد من المنطقة.

بعد اللقاء قال المفتي زكريا:”تشرفنا بلقاء الرئيس سلام وقدمنا له التهنئة ‏على إنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات التي جرت في محافظة جبل لبنان، متمنين أيضا التوفيق للمرحلة الثانية من الانتخابات، كما شكرناه على زيارته عكار ومطار القليعات، آملين أن تتجدد الزيارة لمتابعة ملف التشغيل، وأيضا إنصاف عكار في التعيينات الإدارية المستقبلية، و وضعناه أيضا في أجواء الحدود وضرورة فتح المعابر الشرعية تنفيسا للناس لارتباط أهلنا في عكار مع سوريا من خلال المصاهرات ، وعندما تفتح المعابر الشرعية ، يعني طبعا سيكون ذلك مبررا ومسلكا طبيعيا لإقفال المعابر غير الشرعية”.

أكد رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام أنه في الزيارة المقبلة إلى الشمال سيكون هناك مشاريع عملانية، مشيراً إلى أنه يتم العمل على وضع المخطط التوجيهي لمطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات، وهناك اهتمام من شركات أجنبية عديدة للاستثمار فيه. وشدد الرئيس سلام على أن هناك… pic.twitter.com/pJBFjyEzkK — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) May 7, 2025