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الرئيس سلام سيمثل لبنان في القمة العربية التي ستنعقد في العراق

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 5 - مايو - 2025 8:56 مساءً
رئيس الحكومة نواف سلام

رئيس الحكومة نواف سلام

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علم صوت بيروت إنترناشونال من مصادر ديبلوماسية أن رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام سيمثل لبنان في القمة العربية العاديه التي ستنعقد في العراق في 17 أيار الجاري.

وسيمثل الرئيس سلام لبنان أيضا في القمة العربية للتنمية الاقتصادية التي ستنعقد بعد الظهر من اليوم نفسه.

وسيلقي الرئيس سلام كلمة لبنان التي تركز على العمل لبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها وحصر السلاح في يدها وتنفيذ القرار 1701.

كما سيطالب الدول العربية بدعم لبنان ومساعدته للنهوض الاقتصادي. وسيشكر الرئيس سلام الدول العربية على وقوفها إلى جانب لبنان لا سيما دول اللجنة الخماسية التى تساهم في استقرار لبنان.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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