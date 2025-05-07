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الرئيس سلام: مصمم على إقرار اللامركزية الادارية الموسعة

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

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أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنه مصمم على العمل في سبيل انجاز الاصلاحات السياسية التي لم تطبق من اتفاق الطائف، وخصوصاً إقرار اللامركزية الادارية الموسعة، مشدداً على أهمية تطبيق الدستور ولا سيما المادة 95 منه وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس للشيوخ مقابل انتخاب مجلس النواب خارج القيد الطائفي.

واعتبر الرئيس سلام أن الحكومة ستعمل على إقرار مشاريع هذه القوانين، بعدما أقرت مشاريع قوانين استقلالية القضاء، ورفع السرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي بالإضافة إلى العمل على إقرار قانون الفجوة المالية.

كلام سلام جاء خلال استقباله وفداً من ملتقى التأثير المدني والهيئة المدنية لبناء دولة المواطنة برئاسة فيصل الخليل، والأعضاء نائب الرئيس عبد السلام حاسبيني، الأعضاء إلياس الحويك، ايلي جبرائيل، معتز الصواف، المدير التنفيذي زياد الصائغ وأعضاء الهيئة المدنية لبناء دولة المواطنة المنسق القاضي الدكتور عصام سليمان ، الأعضاء الدكتورة إلهام كلاب البساط، الدكتور إبراهيم شمس الدين والدكتور رياض شيا.

وشدد رئيس الحكومة على أنه لا بد من إعادة صلاحية تفسير الدستور للمجلس الدستوري، وتكريس سيادة الدولة بشكل كامل بهدف بناء دولة المواطنة.

وتوجه أعضاء الوفد للرئيس سلام بالقول: دولة الرئيس نحن وإياكم في مسيرة واحدة ونشد على يدكم في هذه الحكومة رغم كل وعينا للتحديات

وأكد أعضاء الوفد ضرورة التطبيق الكامل لإتفاق الطّائف الذي يؤمّن بناء دولة المواطنة السيّدة الحُرّة العادلة المستقلّة! كما أطلعوه على عمل الملتقى في الدّيناميات الثلاثة الوطنية والاغترابية والديبلوماسية لبناء دولة المواطنة السيدة الحّرة العادلة المستقلة،

وفي السياق، استقبل رئيس الحكومة نواف سلام وفدا من جمعية غسان بوستة للأطفال واطلع الوفد الرئيس سلام على نشاطات الجمعية بمعالجة أطفال المصابين في قطاع غزة بمستشفى الجامعة الأمركية ،وكذلك معالجة أطفال اللبنانيين الذين أصيبوا في الحرب الاخيرة في المستشفيات اللبنانية.

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