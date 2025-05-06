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الرئيس سلام : نعمل بكل جهد للبدء بأسرع ما يمكن في إعادة الإعمار

منذ 52 دقيقة
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

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جال رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام يرافقه وزيري الاقتصاد والتجارة عامر البساط والاشغال العامة والنقل فايز رسامني مساء اليوم في ارجاء معرض “بروجكت لبنان2025” في نسخته السادسة والعشرين الذي يقام برعايته في مركز “سي سايد ارينا” – الواجهة البحرية لبيروت. وكان في استقباله رئيس مجلس ادارة المجموعه الدولية للمعارض البير عون، حيث اطّلع على أحدث المعدات والمواد والتقنيات والابتكارات من العارضين البالغ عددهم أكثر من 250 عارضًا محليًا ودوليا.

وتحدث سلام الى العارضين اللبنانيين، واطلع على ابتكاراتهم واستمع الى هواجسهم ومطالبهم الملحة بدعم الصناعة اللبنانية، لتتمكن من الاستمرار والمنافسة.

واعتبر ان “هذا المعرض دليل على عودة الحياة الى لبنان”، وأمل في أن “تكون الايام القادمة افضل”. وشدد على “دور المعرض كأحد المحركات الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد وإعادة الإعمار في لبنان”، مؤكدا “العمل بكل جهد للبدء بأسرع ما يمكن في اعادة الاعمار”.

رئيس الحكومة نواف سلام خلال جولته في معرض "بروجكت لبنان 2025"

رئيس الحكومة نواف سلام خلال جولته في معرض “بروجكت لبنان 2025”

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