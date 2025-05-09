الرئيس سلام يرحب بفريق ⁧الاتحاد السعودي لكرة السلة في لبنان

رحب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بفريق الاتحاد السعودي لكرة السلة في لبنان وهي الزيارة الأولى لفريق رياضي سعودي منذ سنوات.

وقال سلام: “إنها زيارة يملؤها الأمل بزيادة التعاون في المجالات المختلفة، وفرصة لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.. أهلاً وسهلاً بكم في وطنكم الثاني وبين أهلكم”.

واستقبلت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايرقداريان في مطار رفيق الحريري الفريق السعودي القادم من جدة على متن طيران الشرق الأوسط.

ويعد هذا أول مؤشر على اتجاه لقرار رفع حظر السفر عن المواطنين السعوديين إلى لبنان.

يذكر أن هذه الزيارة هي الأولى لفريق رياضي سعودي منذ سنوات طويلة، وتأتي بعد موافقة ملكية.