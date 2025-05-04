الرئيس سلام يطمئن اللبنانيين: العملية الانتخابية حصلت بسلاسة

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في تصريح من وزارة الداخلية، أن العملية الانتخابية البلدية والاختيارية “حصلت بسلاسة”، مشيرًا إلى أنه “لم يحدث ما يعطّلها”، وأن الشكاوى كانت “قليلة جداً”.

واعتبر سلام أن الانتخابات البلدية “مناسبة لاختيار أعضاء جدد وتفعيل الدور الإنمائي”، مشدداً على أن “المواكبة الإعلامية هي ضمان للشفافية في العملية الانتخابية”.

وختم بالإشارة إلى أن “موعدنا الأسبوع المقبل لاستكمال مراحل الانتخابات البلدية وتجديد البلديات”.

وحضر رئيس الحكومة نواف سلام إلى غرفة العمليات في وزارة الداخلية والبلديات لمتابعة عمليات فرز الاصوات في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان.

وفي وقت سابق اليوم أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أن العملية الانتخابية التي شهدتها محافظة جبل لبنان جرت في أجواء ديمقراطية هادئة وبشفافية كاملة، واصفاً اليوم الانتخابي بـ”العرس الوطني الجامع”، الذي أتاح لجميع اللبنانيين التعبير عن آرائهم بحرية.

وفي تصريح بعد إقفال صناديق الاقتراع في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الاحد، قال الحجار: “اليوم كان عرساً وطنياً وديمقراطياً بكل ما للكلمة من معنى. العملية تمت بسلاسة ومن دون إشكالات تُذكر، وكل اللبنانيين في جبل لبنان مارسوا حقهم الانتخابي بكل نزاهة وسلاسة ومن دون ضغوط أو مشاكل تُذكر”.