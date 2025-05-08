الرئيس سلام يهنئ بانتخاب البابا لاون ويدعو لتعزيز ثقافة الحوار

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة “اكس” مهنئا الكنيسة الكاثوليكية والمؤمنين في لبنان والعالم بانتخاب قداسة البابا لاون الرابع عشر.

ودعا أن” يوفَّق في حمل رسالة الانفتاح والسلام، وتعزيز ثقافة الحوار، وخدمة كرامة الإنسان في كل مكان”.

وأعلن أحد كبار الكرادلة أمام الحشود في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان اليوم الخميس انتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست بابا جديدا وزعيما للكنيسة الكاثوليكية، وأنه سيتخذ اسم البابا لاون الرابع عشر.

وتصاعد دخان أبيض من كنيسة سيستين اليوم الخميس ودقت أجراس كاتدرائية القديس بطرس لتعلن انتخاب الكرادلة بابا جديدا يتولى مسؤولية الكنيسة الكاثوليكية الرومانية خلفا للبابا فرنسيس.

وجاءت الانتخابات في أول يوم كامل من التصويت الذي أجراه الناخبون من الكرادلة، وعددهم 133، والذين انعزلوا عن العالم الخارجي بعد ظهر أمس الأربعاء خلف أسوار الفاتيكان لاختيار خليفة للبابا الراحل.

وتوفي البابا فرنسيس في 21 أبريل نيسان بعد أن رأس الكنيسة الكاثوليكية، التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار شخص، لمدة 12 عاما. وسعى خلال فترة ولايته إلى فتح هذه المؤسسة الراسخة أمام العالم الحديث وقام بمجموعة من الإصلاحات وسمح بمناقشة قضايا خلافية، مثل السماح للنساء بأن يصبحن كهنة وتحسين دمج الكاثوليك من مجتمع الميم.