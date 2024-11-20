الرئيس عون استقبل هوكشتاين الذي أطلعه على مسار مفاوضات وقف إطلاق النار

استقبل الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين ترافقه السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وذلك في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي وسفير لبنان السابق في واشنطن غبريال عيسى.

و أطلع هوكشتاين الرئيس عون على مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وتم استعراض بعض الافكار والمقترحات التي تعزّز حقوق لبنان في هذه المفاوضات ودور الجيش اللبناني المعوّل عليه كثيراً بعد وقف اطلاق النار.

و قال المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين أمس الثلاثاء إن هناك “فرصة حقيقية” لإنهاء الصراع بين إسرائيل و حزب الله وإنه يجري تضييق هوة الفجوات، مما يشير إلى تقدم في جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأدلى هوكشتاين بتلك التصريحات في بيروت عقب محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد يوم من موافقة الحكومة اللبنانية وحزب الله على اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار، رغم أنهما أبديا بعض التعليقات على المضمون.

وقال هوكشتاين في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع “عدت لأن لدينا فرصة حقيقية لإنهاء هذا الصراع… أصبح الأمر الآن في متناول أيدينا. وبما أن الفرصة سانحة الآن، فأنا آمل أن تفضي الأيام المقبلة إلى قرار حاسم”.

وتمثل مهمة هوكشتاين محاولة أخيرة من جانب الإدارة الأمريكية الحالية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.