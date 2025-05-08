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الرئيس عون: العمل بشفافية يُساهم في مسيرة النهوض

منذ 6 دقائق
الرئيس جوزاف عون

الرئيس جوزاف عون

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زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مصرف لبنان، واجتمع مع حاكم المصرف المركزي كريم سعيد ونوّابه.

وتوّجه الرئيس عون إلى حاكم مصرف لبنان ونوّابه، قائلاً: “مسؤوليتكم كبيرة لإعادة ثقة الداخل والخارج بالنظام المصرفي اللّبناني وفي حماية العملة الوطنية والعمل بشفافية بعيداً من التدخّلات السياسية يُساهم في مسيرة النهوض الاقتصادي”.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء 7\5\2025، تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اوراق اعتماد سبعة سفراء جدد معتمدين في لبنان، وهم: سفير المانيا KURT STOCKL-STILLFRIED، سفيرة الارجنتين MARIA VIRGINIA RUIZ QUINTAR، سفيرة البرتغال VANDA MARIA DIAS STELZER SEQUEIRA، سفير جورجيا ARCHIL DZULIASHVILI ، سفير جنوب افريقيا ASHRAF YUSUF SULIMAN، سفير بنغلادش M.G JUBAYER SALEHIN وسفير رواندا Lt.GENERAL KAYONGA CHARLES.

وحضر تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الأمين العام للوزارة السفير هاني شميطلي، المدير العام للمراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد ومدير المراسم في وزارة الخارجية السفير أسامة خشاب.

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