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الرئيس عون: شهداء الصحافة اللبنانية هم رمز الإرادة اللبنانية الصلبة

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آخر تحديث: 6 - مايو - 2025 9:26 صباحًا
الرئيس جوزاف عون

الرئيس جوزاف عون

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شدد الرئيس العماد جوزاف عون بمناسبة السادس من أيار، يوم شهداء الصحافة، على أن “أفضل وفاء لشهدائنا يكون بالحفاظ على وحدتنا الوطنية وتماسك نسيجنا الاجتماعي، والعمل على بناء وطن قوي منيع يحمي أبناءه ويصون كرامتهم”.

وفي بيان بالمناسبة، اعتبر الرئيس عون أن “شهداء الصحافة اللبنانية هم رمز الإرادة اللبنانية الصلبة التي تأبى الخضوع والاستسلام، وتضحياتهم ستبقى منارةً تضيء درب الحرية والكرامة لجميع اللبنانيين”.

وأكد عزمه على مواصلة النضال “من أجل لبنان الذي حلم به الشهداء: لبنان العدالة والمساواة والكرامة”.

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