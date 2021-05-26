الرئيس عون: عمليات التهريب تنفذ من شبكات منظمة

عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، للبحث في تقرير وزير الداخلية والبلديات حول مكافحة التهريب ومواضيع امنية اخرى.

في بداية الاجتماع، قال عون: “موضوع مكافحة التهريب هو من الأولويات حفاظا على سمعة الدولة اللبنانية من جهة، وعلى المداخيل المالية خصوصاً في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان”.

تابع: “لقد سبق ان اتخذت إجراءات لكن لا تزال هناك ثغرات يجب سدها، خصوصا ان عمليات التهريب تنفذ من شبكات فاعلة ومنظمة متمرسة على التهريب ووفق أساليب مبتكرة ومتطورة”.

ولفت الى ان “الاتصالات التي أجريت يجب مواكبتها باجراءات عملية بإعادة الثقة الى التدابير المتخذة، والاولوية في هذا السياق هي لتركيب أجهزة “سكانر” على طول المعابر البرية والبحرية، بالتزامن مع التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتحقيق المزيد من الفعالية”.

اضاف عون: “نجدد التنويه بكشف عملية تهريب أطنان من حشيشة الكيف كانت معدة للتهريب من مرفأ صيدا الى مصر، ومثل هذا الإنجاز الذي تحقق رغم ضآلة الإمكانات المتوافرة يعيد الثقة تدريجياً بالمراقبة اللبنانية على المعابر”.