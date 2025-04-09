الرئيس عون لمجلس القضاء الأعلى: يجب اعداد التشكيلات القضائية سريعا

دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مجلس القضاء الأعلى الى “اعداد التشكيلات القضائية للانطلاق في المسيرة القضائية في اسرع وقت ممكن”، لافتا الى اننا “لم نعد نملك ترف التأخير في تحريك الملفات القضائية النائمة منذ سنوات في المحاكم للبت في حقوق المتقاضين لا سيما الذين ينتظرون حكم العدالة الذي تأخر طويلا”، مشددا على “ضرورة تفعيل قاعة المحكمة في سجن رومية للإسراع في اصدار الاحكام”، معربا عن ثقته بمجلس القضاء الأعلى “الذي سيكتمل عديده بعد تعيين عضوين آخرين وانتخاب عضو ثالث”.

كلام الرئيس عون جاء في اعقاب أداء أربعة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين صدر مرسوم تعيينهم اليمين امام رئيس الجمهورية في حضور وزير العدل المحامي عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وهم: رئيسة الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز القاضية سهير الحركة، رئيس الغرفة الثانية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت القاضي نسيب إيليا، رئيسة الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى – البقاع القاضية نوال صليبا ورئيسة الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت القاضية منى صالح.

وردد القضاة اليمين الاتي: “اقسم بالله العظيم بان أقوم بمهامي في مجلس القضاء الأعلى بكل امانة وإخلاص وان احفظ سر المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله”.

وبعد أداء القسم التقى الرئيس عون القضاة الأربعة في حضور نصار وعبود، وهنأهم وتمنى عليهم العمل “استنادا الى القوانين المرعية الاجراء وعدم التأثر بأحد غير ضميركم والقانون”، وقال: “كونوا محررين من أي تدخل سياسي او حزبي او طائفي ولتكن كلمتكم كلمة حق”.

وتحدث الوزير نصار معلنا أن “قاعة محكمة سجن رومية ستصبح جاهزة خلال أيام”، فيما تعهد القاضي عبود بان يعمل مجلس القضاء الأعلى “وفق ما تنص عليه القوانين دون أي اعتبار آخر”.