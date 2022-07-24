الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
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الرئيس عون لمنتخب لبنان: أثبتم أن لا مستحيل امام إرادة الانسان

منذ 60 دقيقة
رئيس الجمهورية ميشال عون

رئيس الجمهورية ميشال عون

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هنأ رئيس الجمهورية ميشال عون في حسابه الخاص عبر “توتير” منتخب لبنان بحصوله على لقب وصيف بطل آسيا لكرة السلة، وقال عون:

“يا شباب منتخب لبنان،

رغم خسارة المركز الأول فإنكم حققتم ما اعتبره الكثيرون حلماً وأثبتم أن لا مستحيل امام ارادة الانسان.

يكفيكم فخراً انكم اوصلتم رسالة الى العالم بانكم من وطن لم ولن يستسلم..

لقد خفقت لكم قلوب اللبنانيين، والعرب جميعاً.

وسيبقى شموخكم من شموخ الأرز الذي تمثلون”.

من جهتها غرّدت قيادة الجيش عبر “تويتر”:
“تحية من الجيش اللبناني إلى أبطال منتخب كرة السلة الذين رفعوا بسواعدهم اسم لبنان عاليًا في سماء الرياضة، ورسموا صورته الحقيقية الزاهية محققين المركز الثاني في بطولة كأس آسيا على الرغم من الإمكانات المتواضعة والظروف القاسية. أنتم شعلة أملنا ومصدر فخرنا”.

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