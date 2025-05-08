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الرئيس عون يتابع التطورات الأمنية في الجنوب

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 8 - مايو - 2025 2:28 مساءً
الرئيس جوزاف عون

الرئيس جوزاف عون

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تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التطورات الأمنية المستجدة بعد سلسلة الغارات الإسرائيلية التي طالت منطقة النبطية جنوب لبنان صباح اليوم الخميس 8\5\2025، وتلقى الرئيس عون تقارير من قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن الأماكن التي طاولها القصف الإسرائيلي ونتائجه.

سياسياً، استقبل الرئيس عون عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب ملحم رياشي الذي أوضح بعد اللقاء انه هنأ رئيس الجمهورية على انجاز المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان. وقال :”جددت لفخامة الرئيس الاعراب عن الثقة بما يعمل عليه لمصلحة السيادة اللبنانية”.

كما واستقبل الرئيس عون النائب جميل عبود الذي أوضح ان البحث تناول الأوضاع العامة في البلاد وحاجات منطقة الشمال عموما وطرابلس خصوصا “وتمنيت على فخامة الرئيس ان يزور طرابلس للاطلاع عن كثب على أوضاعها وخصوصا المشاريع المجمدة منذ سنوات والعمل على تحريكها من جديد”. وأضاف: “تطرقنا أيضا الى الوضع الاقتصادي الراهن واهمية الإصلاحات التي بدأت مع بداية هذا العهد والتي أتت منسجمة مع مضمون خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام ودور المجلس النيابي في إقرار المشاريع والقوانين ذات الطابع المالي.”

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