الرئيس عون يوقع على مرسوم تعويضات للقطاع العام

وقع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوماً بإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 140 مليار ليرة لدفع تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة، ومرسوماً بتعديل مقدار تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام، ومرسوماً بإعطاء تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات العامة.​

وكانت اللجنة الوزارية لـ«معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام»، قد قررت إعطاء موظفي الإدارات العامة و«تعاونية موظفي الدولة» عن شهري آب وأيلول تعويض إنتاج يتراوح بين 150 ألفاً و350 ألفاً عن كل يوم حضور فعلي، إضافةً إلى مساعدة مالية شهرية تعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95 ألف ليرة.