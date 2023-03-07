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الرابطة المارونية: المرأة هي الأساس في نهضة لبنان

منذ 32 دقيقة
الرابطة المارونية

الرابطة المارونية

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أصدرت الرابطة المارونية البيان الآتي:

تحيي الرابطة المارونية المرأة في يومها العالمي، وتتوقف باكبار واجلال أمام المرأة اللبنانية التي اثبتت حضورها في جميع ميادين الفكر والثقافة والإبداع. وهي قبل أي شيء الام والمناضلة التي تقدمت الصفوف للدفاع عن وطنها وتماسك مجتمعها. وكم نحن بامس الحاجة إلى المرأة الملتزمة بالقيم الوطنية والروحية والاخلاقية ، لأنها الأساس في نهضة لبنان. فالمرأة هي الام والحبيبة والرفيقة والسند، وهي صاحبة الدور المحوري في دورة الانتاج الوطني، وتوازن الحياة الانسانية. وأنها المعول، والمرتجى في بناء العائلة، الخلية الأولى للمجتمع. فتحية لها في عيدها.

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