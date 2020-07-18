الرابطة المارونية في استراليا ثمنت مواقف الراعي واقترحت مؤتمر حوار وطني

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اصدرت الرابطة المارونية في استراليا بياناً ثمنت فيه مواقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي التي دعا فيها الامم المتحدة الى استعادة وتفعيل حياد لبنان الايجابي مناشداً فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للعمل فورا على فك الحصار عن الشرعيّة وقرار الدولة الحر في لبنان.

ولفتت الى ان البطريرك الراعي يسير على خطى اسلافه قارعاً ناقوس الحياد والسيادة والشرعية.

وتوجهت الرابطة الى اللبنانيين من كافة الطوائف والى المسيحيين الموارنة بصورة خاصة في استراليا ودول الانتشار والوطن الام، للالتفاف حول الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي دعما لنداءاته الوطنية المشرّفة، كي يبقى لبنان بلد السيادة الذي ينأى بنفسه عن كل المحاور والصراعات الخارجية ليستمر وطن الارز شامخاً ومتعافياً وسيداً وفاعلاً في محيطه العربي ، محافظاً على هويته وخصوصيته ونظامه الاقتصادي الحر، احتراماً لتضحيات الآباء والاجداد ووفاء للشهداء الذين سكبوا دماءهم كي يبقى لبنان للأولاد والاحفاد وطن المحبة والسلام والكرامة والحياد.

واقترحت الرابطة انعقاد مؤتمر حوار وطني يشارك فيه ممثلون عن الانتشار اللبناني تكون مواقف البطريرك الراعي اساساً لبرنامج عمله.

وفي تصريح جديد للـLBCI أكد البطريرك الراعي أن: خلاصنا بالحياد والهجوم الشخصي علي لا يؤثر فأنا أقول الحقيقة.

وتمنى الراعي أن تنتهي مسألة 8 و14 آذار ونحن في الأساس بلد حيادي ويجب أن نعمل جميعنا من أجل إعادة لبنان الى طبيعته وبالنتيجة خلاصنا بحيادنا