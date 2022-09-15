الخميس 19 صفر 1444 ﻫ - 15 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرابطة المارونية هنأت "مياس": لبنان وطن الأسطورة

منذ 40 دقيقة
الرابطة المارونية

الرابطة المارونية

A A A
طباعة المقال

توجّهت “الرابطة المارونية” بـ”التهنئة الحارة” لفرقة مياس اللبنانية، وقالت في بيان :”مرة جديدة لبنان إلى العالمية مع فرقة “مياس” للفنون التي ثبتت الحضور اللبناني الذي لا يغيب من خلال بصمات مبدعاته ومبدعيه.

لبنان الذي ينوء بثقل خلافاته السياسية، ويجلد بجشع المحتكرين، وتهتك بيئته، وتنتهك ثرواته، وتسلب أموال أبنائه وودائعهم، وتتآكله الاحقاد، يطل بوجه شاباته وشبابه البهي، ليعلن شهادة حياة وللحياة لوطن أرزي الشمخة، صنيني النقاء، سندياني التجذر، يفجر أبناؤه نبوغهم، ويسكبونه في أعمال مبدعة، كتلك التي قدمت مياس في لوس انجلوس بالأمس، مؤكدة أن لبنان – الوطن، ولبنان – الشعب، خليق بالحياة.إنه وطن الاسطورة العاصي على الموت”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الشباب والرياضة جورج كلاس
    كلاس: للابتعاد عن المناكفات والخلافات الشخصية التي لن تفيد أحداً
    مبنى وزارة المالية
    وزارة المال: تحويل المساعدة الاجتماعية للعسكريين وللمتقاعدين منهم عن شهر آب
    نبيه بري
    بري ليعقوبيان: هذه صلاحيتي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية عباس الحلبي
    تعميم هام من الحلبي إلى المدارس الخاصة... ماذا جاء فيه؟
    شقيقة سالي حافظ
    بالفيديو: ماذا كشفت شقيقة المودعة سالي حافظ؟
    جبران باسيل
    باسيل... "لي بيرفع راسو بالتيار بدي قصّو"