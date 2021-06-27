الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الراعي: ألّفوا حكومة ودعوا أموال الناس للناس

27 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 27 - يونيو - 2021 11:12 صباحًا
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

A A A
طباعة المقال

أشار ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​، الى أن “زيارتنا إلى ​الفاتيكان​ في 1 تموز محطّة هامة في جهود ​البابا فرنسيس​ لبقاء ​لبنان​ ومساعدته، ونذهب حاملين همّ جميع اللبنانيين وليس فقط المسيحيين.”

ولفت الراعي في عظته خلال قداس “يوم ​السلام​ للشرق” وتكريس الشرق للعائلة المقدسة في ​الديمان​، الى أن “الجماعة السياسية تمدّ يدها لتسرق ​أموال المودعين​ من خلال السحب من الاحتياطي الإلزامي وكأنها تريد تمويل حملاتها الانتخابية من أموال المودعين وهذه جريمة موصوفة.”

أضاف: “جميع التدابير البديلة هي نتيجة الامتناع عن تشكيل ​حكومة​ إنقاذ تقوم بالإصلاحات الضرورية لتأتيها المساعدات من الخارج فألّفوا حكومة ودعوا أموال الناس للناس.”

كما أكد الراعي أن “الأحداث أكّدت أنّ إضعاف الدور المسيحي سيؤدي إلى ترنّح وحدة لبنان ونمطه الديمقراطي.”

    المزيد من أخبار لبنان

    اللواء اشرف ريفي
    ريفي: حزب الله يستعمل المحكمة العسكرية لتمرير رسائل الترهيب
    رالف طراف- سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان
    طراف نوه بالتعاون القائم ما بين لبنان والاتحاد الاوروبي في المجال السياحي
    وزير الزراعة عباس الحاج حسن
    بعد مناشدته لإخماد حريق كفرمان.. شكرٌ من وزير الرزاعة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت