الراعي إلى الفاتيكان في هذا التاريخ

يغادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى الفاتيكان غداً للمشاركة في مراسم جنازة البابا بنديكتوس السادس عشر الخميس المقبل.

يذكر أنه أعلن الفاتيكان السبت 31/12/2022 وفاة البابا المستقيل الألماني بنديكتوس السادس عشر الذي فاجأ تنحيه العالم بأسره عام 2013، عن 95 عاماً. وكان بنديكتوس يقيم منذ استقالته في دير سابق بحدائق الفاتيكان مع سكرتيره الشخصي رئيس الأساقفة جورج جانسوين وعدد قليل من مساعديه وأفراد طاقم طبي آخرين.

نشر مدير الإعلام في الفاتيكان ماتيو بروني بياناً أعلن فيه وفاة البابا المستقيل الألماني بنديكتوس السادس عشر.